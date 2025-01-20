В немецком парламенте рассмотрят запрет партии АдГ

На следующей неделе в бундестаге могут поднять вопрос о запрете правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом пишет газета Zeit со ссылкой на социал-демократа Кармен Вегге, которая инициировала законопроект.

«Заявка на запрет АдГ будет обсуждаться в бундестаге на следующей неделе», — указано в статье.

Если ходатайство внесут в повестку дня бундестага и депутаты поддержат инициативу, то Федеральный конституционный суд Германии примет окончательное решение о запрете партии, пояснили авторы материала. В ходе разбирательств будет выяснено, действительно ли организация действует против «свободного, демократического строя государства». Тем не менее, по данным газеты, канцлер ФРГ, член СДПГ Олаф Шольц выступил против такого запрета.