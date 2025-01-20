Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 января, 16:25

В немецком парламенте рассмотрят запрет партии АдГ

Zeit: Вопрос о запрете АдГ могут рассмотреть в бундестаге на следующей неделе

На следующей неделе в бундестаге могут поднять вопрос о запрете правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом пишет газета Zeit со ссылкой на социал-демократа Кармен Вегге, которая инициировала законопроект.

«Заявка на запрет АдГ будет обсуждаться в бундестаге на следующей неделе», — указано в статье.

Если ходатайство внесут в повестку дня бундестага и депутаты поддержат инициативу, то Федеральный конституционный суд Германии примет окончательное решение о запрете партии, пояснили авторы материала. В ходе разбирательств будет выяснено, действительно ли организация действует против «свободного, демократического строя государства». Тем не менее, по данным газеты, канцлер ФРГ, член СДПГ Олаф Шольц выступил против такого запрета.

Илон Маск запостил предвыборный лозунг кандидата в канцлеры ФРГ из АдГ
Илон Маск запостил предвыборный лозунг кандидата в канцлеры ФРГ из АдГ

Напомним, что в Германии ранее уже призывали запретить партию АдГ. Бывший председатель бундестага и депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Вольфганг Тирзе отметил, что необходимо признать эту организацию экстремистской.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / maitrecortex

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar