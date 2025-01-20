В немецком парламенте рассмотрят запрет партии АдГ
Zeit: Вопрос о запрете АдГ могут рассмотреть в бундестаге на следующей неделе
На следующей неделе в бундестаге могут поднять вопрос о запрете правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом пишет газета Zeit со ссылкой на социал-демократа Кармен Вегге, которая инициировала законопроект.
«Заявка на запрет АдГ будет обсуждаться в бундестаге на следующей неделе», — указано в статье.
Если ходатайство внесут в повестку дня бундестага и депутаты поддержат инициативу, то Федеральный конституционный суд Германии примет окончательное решение о запрете партии, пояснили авторы материала. В ходе разбирательств будет выяснено, действительно ли организация действует против «свободного, демократического строя государства». Тем не менее, по данным газеты, канцлер ФРГ, член СДПГ Олаф Шольц выступил против такого запрета.
Напомним, что в Германии ранее уже призывали запретить партию АдГ. Бывший председатель бундестага и депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Вольфганг Тирзе отметил, что необходимо признать эту организацию экстремистской.
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