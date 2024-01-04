Регион

Уведомления отключены

4 января, 16:10

В Германии пожелали запретить набирающую популярность партию АдГ

Депутат от СДПГ Тирзе призвал Берлин признать партию АдГ экстремистской

Бывший председатель Бундестага и депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Вольфганг Тирзе призвал власти Германии рассмотреть возможность запретить правую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) и признать её экстремистской. Об этом он заявил в интервью изданию Tagesspiegel.

"Если ведомства по охране конституции в трёх федеральных землях классифицировали АдГ как правоэкстремистскую партию, то государство обязано проверить возможность запрета АдГ (на федеральном уровне)", указал политик.

По словам Тирзе, в ФРГ довольно проблематично запретить партию, эта процедура может занять несколько лет. А АдГ, по мнению политика, вполне может выставить себя "жертвой" и использовать это для пропаганды.

Шольц стал самым непопулярным канцлером ФРГ с 1997 года, набрав всего 20%
Шольц стал самым непопулярным канцлером ФРГ с 1997 года, набрав всего 20%

А ранее Лайф рассказывал, что в Германии кандидат от партии АдГ впервые станет обер-бургомистром (мэром) крупного немецкого города — Пирны, население которой составляет около 40 тысяч человек. Тим Лохнер пока не состоит в партии, но является членом её фракции в окружном совете.

Обложка ©

Getty Images / Andreas Arnold / picture alliance

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров