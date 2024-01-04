В Германии пожелали запретить набирающую популярность партию АдГ

Бывший председатель Бундестага и депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Вольфганг Тирзе призвал власти Германии рассмотреть возможность запретить правую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) и признать её экстремистской. Об этом он заявил в интервью изданию Tagesspiegel.

"Если ведомства по охране конституции в трёх федеральных землях классифицировали АдГ как правоэкстремистскую партию, то государство обязано проверить возможность запрета АдГ (на федеральном уровне)", — указал политик.

По словам Тирзе, в ФРГ довольно проблематично запретить партию, эта процедура может занять несколько лет. А АдГ, по мнению политика, вполне может выставить себя "жертвой" и использовать это для пропаганды.