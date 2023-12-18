В Германии кандидат от АдГ впервые выиграл выборы мэра крупного города

Кандидат от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) впервые станет обер-бургомистром (мэром) крупного немецкого города — Пирны, население которой составляет около 40 тысяч человек. Об этом сообщила немецкая газета Berliner Zeitung.

Мастеру-плотнику Тиму Лохнеру 53 года, он пока не состоит в АдГ, но является членом её фракции в окружном совете. Предварительно, во втором туре выборов он набрал наибольшее количество голосов — 38,5%.

В первом туре ни одному из пяти кандидатов не удалось набрать абсолютное большинство голосов. Самовыдвиженец Андре Либшер и социал-демократ Ральф Витциг, которого поддерживали СДПГ и "Зелёные", решили снять свои кандидатуры в пользу Катрин Доллингер-Кнут от Христианско-демократического союза. В итоге она оказалась на втором месте — 31,39%. Третье место с 23% занял Ральф Тиле от либерально-консервативной партии "Свободные избиратели". Предыдущий мэр Пирны Клаус-Петер Ханке решил не участвовать в выборах.

Ранее двум кандидатам от АдГ удалось занять аналогичные должности, но в небольших населённых пунктах: в районе Зоннеберг в Тюрингии и городке Рагун-Йесниц с населением порядка 3580 в Саксонии-Анхальт.