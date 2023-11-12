В ФРГ заявили, что почти половина немцев хотят досрочных выборов из-за недовольства властями

Стоимость газа в Европе впервые с весны превысила $600 за 1 тыс. куб. Выросли и цены. По словам главы фракции "Альтернативы для Германии" в Парламенте Баварии Ульриха Зингера, 40% граждан хотят досрочных выборов из-за недовольства политикой властей. Он отметил, что возмущение народа также вызывают дорогая энергия и продукты.