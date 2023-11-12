В ФРГ заявили, что почти половина немцев хотят досрочных выборов из-за недовольства властями
Глава немецкой партии Зингер: 40% Граждан недовольны политикой властей
Стоимость газа в Европе впервые с весны превысила $600 за 1 тыс. куб. Выросли и цены. По словам главы фракции "Альтернативы для Германии" в Парламенте Баварии Ульриха Зингера, 40% граждан хотят досрочных выборов из-за недовольства политикой властей. Он отметил, что возмущение народа также вызывают дорогая энергия и продукты.
"Если будут выборы и выберут нашу партию, изменения, конечно, будут. Но на данный момент я думаю, что люди в целом просто недовольны, потому что ситуация в стране ухудшается. Энергия очень дорогая, еда тоже, люди это видят. Люди остаются без работы и без перспектив", — заключил собеседник НСН.
Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер разоблачил "гордую" ложь европейских стран о полном отказе от российского голубого топлива. Он рассказал, что в действительности газ продолжает поступать в ЕС, в том числе через хаб в Австрии.
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