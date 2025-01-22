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22 января, 10:59

Замёрзнуть или обеднеть: Жители Нарвы будут протестовать из-за безумных цен на отопление

ERR: Жители Нарвы выйдут на протест из-за роста цен на отопление и горячую воду

Жители эстонского города Нарва возмущены резким скачком цен на отопление и горячую воду и планируют провести акцию протеста 1 февраля. Об этом пишет телерадиокомпания ERR, ссылаясь на петицию и организатора пикета.

«В Нарве нарастает недовольство ростом цен на центральное отопление. Люди собирают подписи под петицией и готовятся к акции протеста, которая пройдёт 1 февраля на Стокгольмской площади. Городские власти Нарвы собираются попросить у правительства помощи для смягчения последствий подорожания тепла», — сказано в материале.

ERR сообщает, что подписи под петицией о проведении акции поставили уже более 3,6 тысячи человек. Стоимость коммунальных услуг в Нарве выросла в полтора раза с декабря, а траты горожан на жильё поднялись почти на сотню евро в сравнении с прошлым годом. Телерадиокомпания отмечает, что сейчас цены на тепло в городе втрое выше, чем в остальной Эстонии.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Эстонии произошёл резкий скачок продаж объектов недвижимости гражданами России и Финляндии. Предположительно, такая картина сложилась из-за того, что в результаие сильных колебаний на рынке аренды жилья иностранцы сбывают эстонскую недвижимость, купленную ранее в качестве инвестиции. Мог повлиять и тот факт, что правительство республики в прошлом году объявило о намерении ограничить возможность покупать жилую недвижимость для иностранцев в тех местах, которые государство считает «стратегически значимыми».

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Shutterstock / FOTODOM / kristof lauwers

Юрий Лысенко
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