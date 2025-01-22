Замёрзнуть или обеднеть: Жители Нарвы будут протестовать из-за безумных цен на отопление

Жители эстонского города Нарва возмущены резким скачком цен на отопление и горячую воду и планируют провести акцию протеста 1 февраля. Об этом пишет телерадиокомпания ERR, ссылаясь на петицию и организатора пикета.

«В Нарве нарастает недовольство ростом цен на центральное отопление. Люди собирают подписи под петицией и готовятся к акции протеста, которая пройдёт 1 февраля на Стокгольмской площади. Городские власти Нарвы собираются попросить у правительства помощи для смягчения последствий подорожания тепла», — сказано в материале.

ERR сообщает, что подписи под петицией о проведении акции поставили уже более 3,6 тысячи человек. Стоимость коммунальных услуг в Нарве выросла в полтора раза с декабря, а траты горожан на жильё поднялись почти на сотню евро в сравнении с прошлым годом. Телерадиокомпания отмечает, что сейчас цены на тепло в городе втрое выше, чем в остальной Эстонии.