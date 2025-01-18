В Эстонии не оценили идею закрытия границ с Россией

В эстонском МВД заявили, что закрытие границ с Россией приведёт к издержкам для общества. Возможно, это решение повлечёт за собой большой наплыв мигрантов и никак не повлияет на политику российской стороны, отметил глава министерства Эстонии Лаури Ляэнеметс.

«Может ли закрытие границы привести к ещё большему натиску мигрантов, как в Польше или какой-нибудь другой стране? Мы не знаем. Но если это произойдёт, мы должны учитывать, что нам потребуется тратить на это ресурсы безопасности. Это будет иметь очень большие издержки для общества. Разумно ли это? Нет, не разумно», — сказал Ляэнеметс телерадиокомпании ERR.