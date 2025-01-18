Эстонская компания Operail возобновила перевозки грузов в РФ после приватизации

Эстонская фирма Operail AS снова начала транспортировку грузов в Россию после процесса приватизации. Ранее ей не разрешали провозить грузы власти страны, информирует портал ERR.

Мерле Курвитс, член правления Operail, подчеркнула значимость компании как эстонского транспортного оператора и важного работодателя. По её словам, их работа способствует улучшению условий для сотрудников и увеличению налоговых поступлений в государственный бюджет.

Компания уверяет, что занимается перевозками несанкционных грузов. Отправка товаров происходит по железной дороге, начиная от эстонских портов до российской границы, где их принимают российские транспортные компании.

С 1 января 2023 года эстонские власти запретили Operail AS перевозить российские и белорусские грузы. Приватизация компании завершилась 9 декабря 2024 года, и запреты были сняты.