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17 января, 23:06

Эстонская компания Operail возобновила перевозки грузов в РФ после приватизации

Поезд эстонской компании Operail. Обложка © operail.com

Поезд эстонской компании Operail. Обложка © operail.com

Эстонская фирма Operail AS снова начала транспортировку грузов в Россию после процесса приватизации. Ранее ей не разрешали провозить грузы власти страны, информирует портал ERR.

Мерле Курвитс, член правления Operail, подчеркнула значимость компании как эстонского транспортного оператора и важного работодателя. По её словам, их работа способствует улучшению условий для сотрудников и увеличению налоговых поступлений в государственный бюджет.

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Компания уверяет, что занимается перевозками несанкционных грузов. Отправка товаров происходит по железной дороге, начиная от эстонских портов до российской границы, где их принимают российские транспортные компании.

С 1 января 2023 года эстонские власти запретили Operail AS перевозить российские и белорусские грузы. Приватизация компании завершилась 9 декабря 2024 года, и запреты были сняты.

Ранее российский МИД опроверг слухи о закрытии границы с Эстонией. Там подтвердили, что российские пункты пропуска на эстонской границе продолжают работать без изменений, и закрытие не планируется.

Лия Мурадьян
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