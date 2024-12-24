Новый год
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 декабря, 11:27

В МИД РФ опровергли информацию о закрытии границы с Эстонией

Захарова: Россия не планирует закрывать границу с Эстонией, КПП работают

С российской стороны пункты пропуска на границе с Эстонией продолжают функционировать, и закрытия границы не ожидается. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что в Псковской области действуют три контрольно-пропускных пункта: «Куничина Гора», «Шумилкино» и «Крупп». Захарова также подчеркнула, что ситуация с въездом в РФ осложняется из-за того, что альтернативный пункт пропуска «Нарва-1» с 1 мая по инициативе эстонской стороны изменил режим работы с круглосуточного на ограниченный (с 7:00 до 23:00).

«С учётом распространения со стороны Эстонии полностью недостоверной информации полагаем необходимым довести до сведения общественности, что пограничные пункты пропуска с российской стороны продолжают работать, закрытие границы Россией не планируется, наша страна готова принять столько гостей, сколько захотят приехать в установленном законом порядке», — отметила дипломат.

Она добавила, что информация в эстонских СМИ о предполагаемом закрытии границы Россией неверна. Захарова указала, что недальновидная политика ЕС, например, закрытие границы с Россией Финляндией, заставляет людей ехать через Эстонию. Несмотря на это, в европейских странах подают ситуацию так, будто проблемы возникли из-за России. Она отметила, что в очереди стоят граждане ЕС, направляющиеся в нашу страну к родственникам, поэтому Эстония сама ограничивает права своих граждан на передвижение.

В Эстонии хотят установить буи с лезвиями на границе с Россией
В Эстонии хотят установить буи с лезвиями на границе с Россией

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что граница с Россией останется закрытой в ближайшем будущем. В Хельсинках убеждены, что в противном случае РФ будет отправлять в страну мигрантов без необходимых документов. В то же время, в Москве неоднократно подчеркивали, что пограничники следуют всем правилам и пропускают только по официальным разрешениям.

Обложка ©

Life.ru

Александра Мышляева
  • Новости
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • Эстония
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar