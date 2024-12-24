В МИД РФ опровергли информацию о закрытии границы с Эстонией

С российской стороны пункты пропуска на границе с Эстонией продолжают функционировать, и закрытия границы не ожидается. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что в Псковской области действуют три контрольно-пропускных пункта: «Куничина Гора», «Шумилкино» и «Крупп». Захарова также подчеркнула, что ситуация с въездом в РФ осложняется из-за того, что альтернативный пункт пропуска «Нарва-1» с 1 мая по инициативе эстонской стороны изменил режим работы с круглосуточного на ограниченный (с 7:00 до 23:00).

«С учётом распространения со стороны Эстонии полностью недостоверной информации полагаем необходимым довести до сведения общественности, что пограничные пункты пропуска с российской стороны продолжают работать, закрытие границы Россией не планируется, наша страна готова принять столько гостей, сколько захотят приехать в установленном законом порядке», — отметила дипломат.

Она добавила, что информация в эстонских СМИ о предполагаемом закрытии границы Россией неверна. Захарова указала, что недальновидная политика ЕС, например, закрытие границы с Россией Финляндией, заставляет людей ехать через Эстонию. Несмотря на это, в европейских странах подают ситуацию так, будто проблемы возникли из-за России. Она отметила, что в очереди стоят граждане ЕС, направляющиеся в нашу страну к родственникам, поэтому Эстония сама ограничивает права своих граждан на передвижение.