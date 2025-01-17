ERR: Россияне и финны активно продают недвижимость в Эстонии
В Эстонии возросли темпы продажи недвижимости россиянами и финнами. Об этом пишет телерадиокомпания ERR со ссылкой на информацию сайта по купле-продаже недвижимого имущества Kinnisvara24.
«В 2024 году число сделок по продаже недвижимости, заключённых гражданами Финляндии и России в Эстонии, в разы превысило число сделок по покупке», — утверждает телерадиокомпания.
Так, в столичном уезде Харьюмаа граждане РФ за 2024 год совершили 28 покупок и 176 сделок по продаже недвижимости, а финны — 55 покупок и 176 продаж. Также за живущими в Эстонии россиянами числится 333 сделки по продаже в уезде Ида-Вирумаа.
Авторы материала объясняют ситуацию тем, что иностранцы продают купленную в инвестиционных целях недвижимость из-за нестабильной обстановки на рынке аренды жилья. Кроме того, летом прошлого года эстонское правительство анонсировало планы по ограничению покупки жилья для иностранцев в «местах, имеющих стратегическое значение для государства». Что это за места, не уточнялось, видимо, из соображений конспирации. В эстонском МВД уточнили, что речь идёт о квартирах, которые расположены вблизи важных объектов и могут использоваться для наблюдения за ними.
Ранее глава Минобразования Эстонии и лидер парламентской партии Eesti 200 Кристина Каллас предложила упразднить институт «негров» (сокращение от «неграждане») в стране. От категории людей, которых власти не признали гражданами (для этого их родители должны были проживать в Эстонии до 1940 года) и не прошли экзамен для натурализации, планируют избавиться ближайшие 10 лет.
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