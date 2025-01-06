В Эстонии заявили о непричастности страны к атаке ВСУ на Ленинградскую область

Дроны, запущенные ВСУ для атаки на Ленинградскую область, не пролетали через Эстонию. Об этом сообщает радио ERR со ссылкой на власти республики.

«По заявлению эстонской стороны, атака беспилотников не затрагивала воздушное пространство Эстонии», — говорится в материале.

Координатор дрон-подразделения Союза обороны Эстонии Айвар Ханниотти считает, что сбитые в Ленобласти дроны украинские солдаты запускали из Киевской области, после чего они «двигалась дальше, избегая больших городов и критической инфраструктуры».