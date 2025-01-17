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Регион
17 января, 07:59

Эстония решила полностью избавиться от «негров»

Министр образования Эстонии Каллас хочет упразднить институт «негров» за 10 лет

Министр образования и науки Эстонии, лидер парламентской партии Eesti 200 Кристина Каллас призвала упразднить в стране институт «негров». От категории лиц без гражданства она хочет избавиться в течение ближайших 10 лет.

«За следующие 10 лет мы должны стремиться исключить эту категорию и свести её к нулю, чтобы больше не было людей с неопределённым гражданством. Сегодня в Эстонии продолжают рождаться дети с этим статусом, то есть мы снова создаём эту категорию. Поэтому нужно как можно скорее прекратить выдачу таких паспортов детям, рождающимся в Эстонии», — сказала Каллас в эфире телерадиокомпании ERR.

Её идея получила поддержку со стороны коалиционных партнёров. В ERR уточнили, что в 2024 году в Эстонии насчитывалось порядка 60 тысяч лиц без гражданства, из которых 46% составляют люди старше 60 лет.

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А ранее стало известно, что Россия не планирует закрывать границу с Эстонией. С нашей стороны пункты пропуска на рубежах с балтийской республикой продолжают работать.

Обложка ©

Unsplash / Mari Mur

Андрей Бражников
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