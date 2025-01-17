Эстония решила полностью избавиться от «негров»

Министр образования и науки Эстонии, лидер парламентской партии Eesti 200 Кристина Каллас призвала упразднить в стране институт «негров». От категории лиц без гражданства она хочет избавиться в течение ближайших 10 лет.

«За следующие 10 лет мы должны стремиться исключить эту категорию и свести её к нулю, чтобы больше не было людей с неопределённым гражданством. Сегодня в Эстонии продолжают рождаться дети с этим статусом, то есть мы снова создаём эту категорию. Поэтому нужно как можно скорее прекратить выдачу таких паспортов детям, рождающимся в Эстонии», — сказала Каллас в эфире телерадиокомпании ERR.

Её идея получила поддержку со стороны коалиционных партнёров. В ERR уточнили, что в 2024 году в Эстонии насчитывалось порядка 60 тысяч лиц без гражданства, из которых 46% составляют люди старше 60 лет.