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10 января, 17:07

В Норвегии подловили Каллас на двоемыслии и нашли сходство с Гитлером

В Норвегии сравнили Каллас с Гитлером после её заявления о России

Глава евродипломатии Кая Каллас. Обложка © ТАСС / AP / Antti Aimo-Koivisto

Глава евродипломатии Кая Каллас. Обложка © ТАСС / AP / Antti Aimo-Koivisto

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии и журналист Гленн Дизен раскритиковал главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас, сравнив её с Гитлером. Причиной стало заявление чиновницы о потенциале России, которая, со слов самой Каллас, без сопротивления со стороны Штатов станет «сильнейшей в мире», что не соответствует интересам Вашингтона. Свой пост норвежский публицист выложил на личной странице в социальной сети X.

«Вчера Россия якобы сражалась лопатами. Сегодня она сильнее Китая и США. <...> Еврейский писатель, переживший Холокост, тоже писал, как Гитлер высмеивал евреев, считая их слабыми и неполноценными, но в то же время мощной силой, которая угрожала целой цивилизации», — написал Дизен.

Каллас призвала Запад перестать подталкивать Киев к переговорам
Каллас призвала Запад перестать подталкивать Киев к переговорам

Пока Кая Каллас говорит то, что ей выгодно в настоящий момент, даже если это противоречит сказанному ей же ранее, в команде избранного президента США Дональда Трампа с тревогой следят за тем, как огромный ледокольный флот России покоряет Арктику. Сам же будущий глава Белого дома сегодня объявил о начале подготовки ко встрече с российским лидером Владимиром Путиным, с которым американец явно считается. Похоже, что в ЕС всерьёз опасаются, что после инаугурации Трамп попросту отменит все санкции, которые его предшественник Джо Байден наложил на РФ. Такое развитие событий лишило бы европейцев основного рычага в переговорах с Москвой о судьбе украинского конфликта, поэтому попытка Каллас сыграть на самолюбии американцев вполне понятна, хотя и далека от искусной дипломатии.

Юрий Лысенко
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