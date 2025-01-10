Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии и журналист Гленн Дизен раскритиковал главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас, сравнив её с Гитлером. Причиной стало заявление чиновницы о потенциале России, которая, со слов самой Каллас, без сопротивления со стороны Штатов станет «сильнейшей в мире», что не соответствует интересам Вашингтона. Свой пост норвежский публицист выложил на личной странице в социальной сети X.