Туск: Европе срочно нужен собственный план по Украине

Европа должна в срочном порядке подготовить свой собственный план действий по Украине. Если в ЕС ничего не предпримут, то будущее будут определять уже другие глобальные игроки. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х.

«Европе срочно нужен собственный план действий в отношении Украины и нашей безопасности, иначе наше будущее будут определять другие глобальные игроки», — написал политик.

Он заявил, что если Европа не сможет создать тот самый план, то будущее стран начнут определять вовсе не равняясь на «наши собственные интересы». По словам Туска, «этот план должен быть подготовлен уже сейчас».