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Регион
15 февраля, 08:11

Группа стран Европы втайне прорабатывает план ввода войск на Украину

AP: Группа стран Европы втайне работает над планом отправки войск на Украину

Некоторые европейские страны разрабатывают план отправки войск на Украину, чтобы удостовериться в выполнении любого будущего мирного соглашения с РФ. Лидеров этих государств беспокоят подходы президента США, сообщает агентство Associated Press.

В публикации сказано, что больше остальных ратуют за такую идею Великобритания и Франция, но карты не раскрываются, поскольку это дало бы президенту РФ Владимиру Путину преимущество на переговорах.

Какие именно страны отправят войска и каковы будут их функции, зависит от условий мирного договора, указали авторы материала.

На полях Мюнхенской конференции по безопасности министр обороны Эстонии Ханно Певкур это подтвердил и отметил, что разговоры об отправке солдат действительно ведутся, но сейчас они находятся «на очень ранней стадии». По словам Певкура, для Европы не станет проблемой разместить свои войска где-то у линии фронта, если РФ и Украина сократят свой контингент там до «пары тысяч». Однако, если конфликт не успокоится, то заявиться туда с оружием станет гораздо сложнее, отметил он.

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Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что отправка американских солдат на Украину — абсурд, так как это не продиктовано интересами страны. В свою очередь, Польша готова вместо миротворцев переместить туда польские и американские предприятия. А посол России во Франции Мешков предупредил, что решение отправить Украине европейских солдат в условиях боевых действий станет объявлением войны.

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Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Владимир Озеров
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