Группа стран Европы втайне прорабатывает план ввода войск на Украину

В публикации сказано, что больше остальных ратуют за такую идею Великобритания и Франция, но карты не раскрываются, поскольку это дало бы президенту РФ Владимиру Путину преимущество на переговорах.

На полях Мюнхенской конференции по безопасности министр обороны Эстонии Ханно Певкур это подтвердил и отметил, что разговоры об отправке солдат действительно ведутся, но сейчас они находятся «на очень ранней стадии». По словам Певкура, для Европы не станет проблемой разместить свои войска где-то у линии фронта, если РФ и Украина сократят свой контингент там до «пары тысяч». Однако, если конфликт не успокоится, то заявиться туда с оружием станет гораздо сложнее, отметил он.