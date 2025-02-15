Российские военные пленили бойца «‎самой крутой» бригады ВСУ со ржавым автоматом

Российские бойцы взяли в плен военнослужащего «элитной» 155-й механизированной бригады ВСУ Сергея Чередниченко, который воевал со ржавым автоматом Калашникова. Он рассказал на видео Минобороны РФ, что они с товарищами передвигались колонной на сломанной технике.

«Я выходец из 155-й механизированной бригады, я не видел в подразделении ни одной зарубежной техники, когда проходил службу. Я воюю с автоматом Калашникова — ржавым. Командование нам говорило, что будет форма, бронежилеты упрощённые, но ничего нет», — пожаловался Чередниченко.