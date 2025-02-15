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Регион
15 февраля, 05:39

Российские военные пленили бойца «‎самой крутой» бригады ВСУ со ржавым автоматом

Пленный боец ВСУ Чередниченко рассказал, что воевал со ржавым автоматом

Российские бойцы взяли в плен военнослужащего «элитной» 155-й механизированной бригады ВСУ Сергея Чередниченко, который воевал со ржавым автоматом Калашникова. Он рассказал на видео Минобороны РФ, что они с товарищами передвигались колонной на сломанной технике.

«Я выходец из 155-й механизированной бригады, я не видел в подразделении ни одной зарубежной техники, когда проходил службу. Я воюю с автоматом Калашникова — ржавым. Командование нам говорило, что будет форма, бронежилеты упрощённые, но ничего нет», — пожаловался Чередниченко.

Боец ВСУ перед отправкой на фронт прошёл обычные курсы, никакой специальной подготовки не было. А техника, на которой украинские военные должны были ехать колонной на одно из направлений, была сломана. По словам пленного, одна машина тащила другую тросом.

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Ранее Life.ru уже рассказал, что 155-я механизированная бригада ВСУ имени Анны Киевской, которая обучалась во Франции. Но бойцы из «элитного» подразделения массово дезертировали. Позже стало известно о задержании командира одной из рот 155-й бригады. Он не только самовольно оставил службу, но и «подстрекал на это своих подчинённых». Главком ВСУ Сырский приказал укрепить развалившуюся бригаду «Анны Киевской».

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president.gov.ua

Андрей Бражников
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