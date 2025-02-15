Российские военные пленили бойца «самой крутой» бригады ВСУ со ржавым автоматом
Пленный боец ВСУ Чередниченко рассказал, что воевал со ржавым автоматом
Российские бойцы взяли в плен военнослужащего «элитной» 155-й механизированной бригады ВСУ Сергея Чередниченко, который воевал со ржавым автоматом Калашникова. Он рассказал на видео Минобороны РФ, что они с товарищами передвигались колонной на сломанной технике.
«Я выходец из 155-й механизированной бригады, я не видел в подразделении ни одной зарубежной техники, когда проходил службу. Я воюю с автоматом Калашникова — ржавым. Командование нам говорило, что будет форма, бронежилеты упрощённые, но ничего нет», — пожаловался Чередниченко.
Боец ВСУ перед отправкой на фронт прошёл обычные курсы, никакой специальной подготовки не было. А техника, на которой украинские военные должны были ехать колонной на одно из направлений, была сломана. По словам пленного, одна машина тащила другую тросом.
Ранее Life.ru уже рассказал, что 155-я механизированная бригада ВСУ имени Анны Киевской, которая обучалась во Франции. Но бойцы из «элитного» подразделения массово дезертировали. Позже стало известно о задержании командира одной из рот 155-й бригады. Он не только самовольно оставил службу, но и «подстрекал на это своих подчинённых». Главком ВСУ Сырский приказал укрепить развалившуюся бригаду «Анны Киевской».
president.gov.ua