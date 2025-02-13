Красный Крест сообщил о 16 тысячах сообщений о пленных в РФ и на Украине
РФ и Киев уведомили МККК о содержании под стражей 16 тысяч военных и гражданских
С начала специальной военной операции Россия и Украина сообщили Международному Комитету Красного Креста о содержании под стражей 16 тысяч военнослужащих и гражданских лиц. Об этом рассказал глава бюро по вопросам СВО Центрального агентства по розыску Душан Вуяшанин.
«Мы получили около 16 тысяч уведомлений из РФ и Украины о лицах, находящихся под защитой противника — военнопленных и гражданских лицах, — которые попали в их руки. Эта информация позволяет нам информировать семьи», — приводит РИА «Новости» его слова.
Он добавил, что общее количество сообщений не совпадает с числом людей, находящихся в плену на данный момент, поскольку некоторые из них уже были освобождены. Вуяшанин также отметил, что МККК не может точно определить, сколько людей в настоящее время находится под стражей с обеих сторон.
Последний раз Москва и Киев обменялись военнопленными 5 февраля. Процесс проходил при посредничестве ОАЭ. Домой из плена вернулись 150 российских военных.
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