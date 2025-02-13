Красный Крест сообщил о 16 тысячах сообщений о пленных в РФ и на Украине

С начала специальной военной операции Россия и Украина сообщили Международному Комитету Красного Креста о содержании под стражей 16 тысяч военнослужащих и гражданских лиц. Об этом рассказал глава бюро по вопросам СВО Центрального агентства по розыску Душан Вуяшанин.

«Мы получили около 16 тысяч уведомлений из РФ и Украины о лицах, находящихся под защитой противника — военнопленных и гражданских лицах, — которые попали в их руки. Эта информация позволяет нам информировать семьи», — приводит РИА «Новости» его слова.

Он добавил, что общее количество сообщений не совпадает с числом людей, находящихся в плену на данный момент, поскольку некоторые из них уже были освобождены. Вуяшанин также отметил, что МККК не может точно определить, сколько людей в настоящее время находится под стражей с обеих сторон.