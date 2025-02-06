Российский посол предупредил, что отправка войск ЕС на Украину будет означать объявление войны
Посол Мешков сравнил отправку войск ЕС на Украину с объявлением войны
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Размещение европейских войск на Украине в условиях активных боевых действий фактически означает объявление войны. Об этом заявил посол России во Франции Алексей Мешков в интервью РИА «Новости».
«Мы воспринимаем это очень серьёзно и считаем, что это представляет собой эскалацию конфликта. Размещение войск в условиях боевых действий фактически подразумевает объявление войны с соответствующими последствиями», - отметил Мешков, комментируя сообщения о том, что Франция и Великобритания возобновили обсуждение возможности отправки западных военных на Украину.
«Важно понимать, что размещение любых сил между конфликтующими сторонами требует согласия обеих сторон. Тем не менее, я не вижу никаких шансов на это», - добавил он.
Ранее портал Intelligence Online сообщил, что вооруженные силы Франции осенью провели учения для подготовки к возможному развертыванию на Украине. Издание Monde также сообщало о возобновлении дискуссий между Францией и Великобританией по вопросу отправки западных военных на Украину. По информации СМИ, Париж и Лондон не исключают возможность возглавить коалицию по поддержке Украины.