Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 февраля, 15:01

Российский посол предупредил, что отправка войск ЕС на Украину будет означать объявление войны

Посол Мешков сравнил отправку войск ЕС на Украину с объявлением войны

Фото © Shutterstock / FOTODOM Andrey Solovev

Фото © Shutterstock / FOTODOM Andrey Solovev

Размещение европейских войск на Украине в условиях активных боевых действий фактически означает объявление войны. Об этом заявил посол России во Франции Алексей Мешков в интервью РИА «Новости».

«Мы воспринимаем это очень серьёзно и считаем, что это представляет собой эскалацию конфликта. Размещение войск в условиях боевых действий фактически подразумевает объявление войны с соответствующими последствиями», - отметил Мешков, комментируя сообщения о том, что Франция и Великобритания возобновили обсуждение возможности отправки западных военных на Украину.

«Важно понимать, что размещение любых сил между конфликтующими сторонами требует согласия обеих сторон. Тем не менее, я не вижу никаких шансов на это», - добавил он.

Песков заявил, что «горячие головы» в Европе хотят отправки войск на Украину
Песков заявил, что «горячие головы» в Европе хотят отправки войск на Украину

Ранее портал Intelligence Online сообщил, что вооруженные силы Франции осенью провели учения для подготовки к возможному развертыванию на Украине. Издание Monde также сообщало о возобновлении дискуссий между Францией и Великобританией по вопросу отправки западных военных на Украину. По информации СМИ, Париж и Лондон не исключают возможность возглавить коалицию по поддержке Украины.

Марина Фещенко
  • Новости
  • ЕС
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar