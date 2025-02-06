Российский посол предупредил, что отправка войск ЕС на Украину будет означать объявление войны

Размещение европейских войск на Украине в условиях активных боевых действий фактически означает объявление войны. Об этом заявил посол России во Франции Алексей Мешков в интервью РИА «Новости».

«Мы воспринимаем это очень серьёзно и считаем, что это представляет собой эскалацию конфликта. Размещение войск в условиях боевых действий фактически подразумевает объявление войны с соответствующими последствиями», - отметил Мешков, комментируя сообщения о том, что Франция и Великобритания возобновили обсуждение возможности отправки западных военных на Украину.

«Важно понимать, что размещение любых сил между конфликтующими сторонами требует согласия обеих сторон. Тем не менее, я не вижу никаких шансов на это», - добавил он.