«Орешник» (ракета)
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Регион
25 ноября, 09:01
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Песков заявил, что «горячие головы» в Европе хотят отправки войск на Украину

Европейские элиты не пришли к единому мнению относительно отправки войск или наемников в поддержку Киева, хотя некоторые «горячие головы» все же обсуждают эту возможность. Такую позицию выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикации французской газеты Le Monde.

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Издание сообщило о возобновлении дискуссий среди европейских элит о возможной отправке войск в свете предполагаемого отказа будущей администрации США под руководством Дональда Трампа от поддержки Киева.

Мы не можем утверждать, насколько эти сообщения правдивы, отметил представитель Кремля. Ранее подобные идеи действительно высказывались в разных европейских столицах, но также были и контраргументы против них, напомнил Песков.

«Единого мнения среди европейцев по этому вопросу нет, однако отдельные «горячие головы» все же появляются», — добавил он.

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Ранее газета Le Monde сообщила, что в Европе возобновили обсуждение вопроса об отправке войск на Украину. В статье отмечается, что это связано с возможным отказом США от поддержки Киева после вступления Дональда Трампа в должность президента 20 января.

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Life.ru

Марина Фещенко
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