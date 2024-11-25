Песков заявил, что «горячие головы» в Европе хотят отправки войск на Украину

Европейские элиты не пришли к единому мнению относительно отправки войск или наемников в поддержку Киева, хотя некоторые «горячие головы» все же обсуждают эту возможность. Такую позицию выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикации французской газеты Le Monde.

Издание сообщило о возобновлении дискуссий среди европейских элит о возможной отправке войск в свете предполагаемого отказа будущей администрации США под руководством Дональда Трампа от поддержки Киева.

Мы не можем утверждать, насколько эти сообщения правдивы, отметил представитель Кремля. Ранее подобные идеи действительно высказывались в разных европейских столицах, но также были и контраргументы против них, напомнил Песков.

«Единого мнения среди европейцев по этому вопросу нет, однако отдельные «горячие головы» все же появляются», — добавил он.