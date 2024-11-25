Песков заявил, что «горячие головы» в Европе хотят отправки войск на Украину
Европейские элиты не пришли к единому мнению относительно отправки войск или наемников в поддержку Киева, хотя некоторые «горячие головы» все же обсуждают эту возможность. Такую позицию выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикации французской газеты Le Monde.
Издание сообщило о возобновлении дискуссий среди европейских элит о возможной отправке войск в свете предполагаемого отказа будущей администрации США под руководством Дональда Трампа от поддержки Киева.
Мы не можем утверждать, насколько эти сообщения правдивы, отметил представитель Кремля. Ранее подобные идеи действительно высказывались в разных европейских столицах, но также были и контраргументы против них, напомнил Песков.
«Единого мнения среди европейцев по этому вопросу нет, однако отдельные «горячие головы» все же появляются», — добавил он.
Ранее газета Le Monde сообщила, что в Европе возобновили обсуждение вопроса об отправке войск на Украину. В статье отмечается, что это связано с возможным отказом США от поддержки Киева после вступления Дональда Трампа в должность президента 20 января.
Life.ru