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14 февраля, 14:25

Польша предложила альтернативу отправке войск на Украину

Косиняк-Камыш: Польша и США готовы направлять на Украину фирмы, но не солдат

Соединённые Штаты и Польша могут отправить не свои войска, а коммерческие компании на территорию Украины. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Мы можем направить наши компании — как польские, так и американские — в формате совместных предприятий на Украину», — цитирует его РИА «Новости».

Косиняк-Камыш подчеркнул, что «95% техники, гуманитарной помощи и вооружения проходит через логистический хаб в Польше».

Он добавил, что роль Польши в конфликте на Украине заключается в «логистическом обеспечении», а не в отправке своих войск. Кроме того, он предложил США создать на польской территории хаб для обслуживания американского вооружения. Косиняк-Камыш также выразил удовлетворение по поводу присутствия американских военных в Польше и отметил, что хочет, чтобы американские солдаты «чувствовали себя как дома» в стране.

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Польша и Венгрия могут заявить свои претензии на украинские территории из-за политики Киева, заявил ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Всему виной — радикальный национализм и шовинистическая языковая политика официального Киева, которая создаёт этническую и религиозную напряжённость.

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ТАСС / EPA / ALBERT ZAWADA

Марина Фещенко
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