Польша предложила альтернативу отправке войск на Украину
Косиняк-Камыш: Польша и США готовы направлять на Украину фирмы, но не солдат
Соединённые Штаты и Польша могут отправить не свои войска, а коммерческие компании на территорию Украины. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
«Мы можем направить наши компании — как польские, так и американские — в формате совместных предприятий на Украину», — цитирует его РИА «Новости».
Косиняк-Камыш подчеркнул, что «95% техники, гуманитарной помощи и вооружения проходит через логистический хаб в Польше».
Он добавил, что роль Польши в конфликте на Украине заключается в «логистическом обеспечении», а не в отправке своих войск. Кроме того, он предложил США создать на польской территории хаб для обслуживания американского вооружения. Косиняк-Камыш также выразил удовлетворение по поводу присутствия американских военных в Польше и отметил, что хочет, чтобы американские солдаты «чувствовали себя как дома» в стране.
Польша и Венгрия могут заявить свои претензии на украинские территории из-за политики Киева, заявил ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Всему виной — радикальный национализм и шовинистическая языковая политика официального Киева, которая создаёт этническую и религиозную напряжённость.
ТАСС / EPA / ALBERT ZAWADA