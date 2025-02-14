Польша предложила альтернативу отправке войск на Украину

Соединённые Штаты и Польша могут отправить не свои войска, а коммерческие компании на территорию Украины. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Мы можем направить наши компании — как польские, так и американские — в формате совместных предприятий на Украину», — цитирует его РИА «Новости».

Косиняк-Камыш подчеркнул, что «95% техники, гуманитарной помощи и вооружения проходит через логистический хаб в Польше».

Он добавил, что роль Польши в конфликте на Украине заключается в «логистическом обеспечении», а не в отправке своих войск. Кроме того, он предложил США создать на польской территории хаб для обслуживания американского вооружения. Косиняк-Камыш также выразил удовлетворение по поводу присутствия американских военных в Польше и отметил, что хочет, чтобы американские солдаты «чувствовали себя как дома» в стране.