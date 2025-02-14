Не только Украина: Названы страны, которым потепление между Россией и США сулит проблемы

Прибалтику и Польшу может настигнуть серьёзное разочарование из-за недавних переговоров между Россией и США. Об этом сообщает Bloomberg, анализируя телефонный разговор президента Владимира Путина с его американским коллегой.

Издание подчеркивает, что для Европы не предвидится ничего обнадёживающего, кроме чёткого указания на то, что США больше не рассматривают эти страны в качестве союзников. Новый подход Белого дома к вопросам Европы окажет особенно заметное влияние на Прибалтику и Польшу.