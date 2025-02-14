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14 февраля, 08:06

Не только Украина: Названы страны, которым потепление между Россией и США сулит проблемы

Bloomberg: Польшу и Прибалтику ждёт разочарование после переговоров России и США

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / M-Production

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / M-Production

Прибалтику и Польшу может настигнуть серьёзное разочарование из-за недавних переговоров между Россией и США. Об этом сообщает Bloomberg, анализируя телефонный разговор президента Владимира Путина с его американским коллегой.

Издание подчеркивает, что для Европы не предвидится ничего обнадёживающего, кроме чёткого указания на то, что США больше не рассматривают эти страны в качестве союзников. Новый подход Белого дома к вопросам Европы окажет особенно заметное влияние на Прибалтику и Польшу.

Кроме того, агентство отмечает, что интересы США все больше смещаются в сторону Китая, а выполнение оборонных расходов в размере пяти процентов от ВВП для стран ЕС, особенно для менее развитых экономик Восточной Европы, может стать непосильной задачей.

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К слову, сейчас американский лидер сосредоточен на разрешении конфликта на Украине. Он ранее заявил о желании как можно скорее провести встречи с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Президент США сообщил также, что его первая встреча с российским коллегой может состояться в Саудовской Аравии.

Марина Фещенко
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