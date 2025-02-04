Украину призвали ждать ножей в спину от Венгрии и Польши
infoBRICS: Венгрия и Польша могут претендовать на раздел Украины
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Соседние государства могут заявить свои претензии на украинские территории из-за политики Киева. Такое мнение в интервью порталу infoBRICS озвучил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
В статье издания говорится, что у Украины проблемы с Румынией, Польшей и Венгрией, а всему виной — радикальный национализм и шовинистическая языковая политика официального Киева, которая создает этническую и религиозную напряжённость.
Автор также отметил случаи поджогов румынских церквей и нападений на священнослужителей.
«Когда станет очевидно, что Украина не способна существовать как независимое государство, поляки и венгры, скорее всего, выдвинут свои претензии на часть украинских земель», — приводит издание слова экс-депутата Рады.
Кроме того, в статье упоминается, что в январе МИД Украины сделал заявление о готовности "заменить Венгрию в НАТО и ЕС", что вызвало резкую реакцию со стороны Будапешта.
«Недавно Венецианская комиссия выразила беспокойство по поводу отношения Украины к своим этническим меньшинствам, включая русских», — добавляется в материале.
Напряженность между Украиной и Венгрией усилилась в контексте обсуждения украинского закона об образовании, который значительно ограничивает обучение на языках национальных меньшинств. Этот закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться поэтапно до конца 2020 года. В 2023 году министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина — НАТО из-за отсутствия прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт.