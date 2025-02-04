Соседние государства могут заявить свои претензии на украинские территории из-за политики Киева. Такое мнение в интервью порталу infoBRICS озвучил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

В статье издания говорится, что у Украины проблемы с Румынией, Польшей и Венгрией, а всему виной — радикальный национализм и шовинистическая языковая политика официального Киева, которая создает этническую и религиозную напряжённость.

Автор также отметил случаи поджогов румынских церквей и нападений на священнослужителей.

«Когда станет очевидно, что Украина не способна существовать как независимое государство, поляки и венгры, скорее всего, выдвинут свои претензии на часть украинских земель», — приводит издание слова экс-депутата Рады.

Кроме того, в статье упоминается, что в январе МИД Украины сделал заявление о готовности "заменить Венгрию в НАТО и ЕС", что вызвало резкую реакцию со стороны Будапешта.

«Недавно Венецианская комиссия выразила беспокойство по поводу отношения Украины к своим этническим меньшинствам, включая русских», — добавляется в материале.