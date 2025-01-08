На Украине готовы выбить Венгрию из НАТО и занять их место
Сибига: Украина готова занять место Венгрии в ЕС и НАТО
На Украине выдумали очередной способ, чтобы проникнуть в НАТО и Евросоюз, раз никто не приглашает официально. Глава украинского Министерства иностранных дел Андрей Сибига уверен, что именно киевский режим должен занять «свободное место», если Венгрия захочет освободить его.
«Украина будет готова занять свободное место в ЕС и НАТО, если Венгрия решит освободить его в пользу членства в СНГ или ОДКБ», — написал Сибига в социальной сети X.
Недавно стало известно, что США и страны Европы готовы предоставить Украине защиту, аналогичную коллективной обороне НАТО, однако без предоставления членства в альянсе. При этом Киев продолжает стремиться к защите в рамках формата Североатлантического альянса. Тем не менее, как администрация Джо Байдена, так и новая команда Дональда Трампа не планируют реализовать такую возможность в разгар или вскоре после окончания СВО.
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