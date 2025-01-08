На Украине выдумали очередной способ, чтобы проникнуть в НАТО и Евросоюз, раз никто не приглашает официально. Глава украинского Министерства иностранных дел Андрей Сибига уверен, что именно киевский режим должен занять «свободное место», если Венгрия захочет освободить его.

«Украина будет готова занять свободное место в ЕС и НАТО, если Венгрия решит освободить его в пользу членства в СНГ или ОДКБ», — написал Сибига в социальной сети X.