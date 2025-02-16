Речь Вэнса в Мюнхене сочли «атакой необузданной ярости» на Европу
Bloomberg: Выступление Вэнса в Мюнхене было ударом по европейским ценностям
Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время речи на Мюнхенской конференции насквозь пронзил своими заявлениями фундаментальные основы Европейского союза. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
«Это была атака необузданной ярости во имя свободы слова, которая обнажила давнюю враждебность, которую (президент США) Дональд Трамп и его самые высокопоставленные помощники испытывают к ЕС», — восторгались авторы публикации.
Журналисты подчеркнули, что Вэнс не только расчертил новые контуры политики Вашингтона в отношении Европы, но и доходчиво донёс до ЕС, что дядя Сэм не всегда приплывёт на авианосце с оружием по первому зову из Брюсселя. Речь Вэнса стала не только «фундаментальной атакой» на европейские ценности, но и обозначила переломный момент в отношениях США и Европы.
«Европа теперь оказалась в отчаянной гонке за согласование планов по безопасности Украины в случае мирного соглашения, поскольку президент США уже спешит начать переговоры с Россией», — сказано в материале.
В последнее время все только и обсуждают Мюнхенскую конференцию, на которой Джей Ди Вэнс в пух и прах разнёс европейских союзников США во время своей речи. Это выступление представляет большую важность, поскольку американский вице-президент привёз туда официальную позицию Штатов в отношении Европы. Американский лидер заявил, что его коллега проделал блестящую работу. Во Франции уже попытались взбрыкнуть после такой взбучки, но в РФ считают, что ЕС смиренно примет всю критику Вашингтона, после которой отношения блока с Америкой уже не станут прежними.
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