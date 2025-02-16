Речь Вэнса в Мюнхене сочли «атакой необузданной ярости» на Европу

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время речи на Мюнхенской конференции насквозь пронзил своими заявлениями фундаментальные основы Европейского союза. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

«Это была атака необузданной ярости во имя свободы слова, которая обнажила давнюю враждебность, которую (президент США) Дональд Трамп и его самые высокопоставленные помощники испытывают к ЕС», — восторгались авторы публикации.

Журналисты подчеркнули, что Вэнс не только расчертил новые контуры политики Вашингтона в отношении Европы, но и доходчиво донёс до ЕС, что дядя Сэм не всегда приплывёт на авианосце с оружием по первому зову из Брюсселя. Речь Вэнса стала не только «фундаментальной атакой» на европейские ценности, но и обозначила переломный момент в отношениях США и Европы.