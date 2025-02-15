«Простят и проглотят»: Медведев предрёк реакцию ЕС на позорную выволочку от Вэнса

Европа не станет возмущаться той «позорной выволочке», которую устроил вице-президент США Джей Ди Вэнс на конференции в Мюнхене, обвинив европейские страны в цензуре и слабой демократии. Таким мнением поделился в VK зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Он взял — и жёстко отчитал полностью потерявших себя в последние годы европейцев: ваша демократия слаба, ваши выборы — дрянь, ваши правила, нарушающие нормальную человеческую мораль, — дерьмо. Ещё и свободы слова нет! Ну ему бы это припомнили, если бы он не был американским начальником. А так простят, проглотят с ненавистью ту позорную выволочку, что получили от старшего партнёра», — написал политик.

По его словам, Вэнс — «смелый парень, хотя ещё неопытный вице-президент», который не побоялся озвучить Евросоюзу правду о положении дел. Медведев добавил, что трудно не согласиться с Вэнсом и, более того, Европа давно превратилась в «злобную немощную старуху, которая пытается рядиться в молодую и эффектную красавицу».