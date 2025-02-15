«Простят и проглотят»: Медведев предрёк реакцию ЕС на позорную выволочку от Вэнса
Медведев заверил, что Европа молча «проглотит» критику Вэнса в Мюнхене
Европа не станет возмущаться той «позорной выволочке», которую устроил вице-президент США Джей Ди Вэнс на конференции в Мюнхене, обвинив европейские страны в цензуре и слабой демократии. Таким мнением поделился в VK зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Он взял — и жёстко отчитал полностью потерявших себя в последние годы европейцев: ваша демократия слаба, ваши выборы — дрянь, ваши правила, нарушающие нормальную человеческую мораль, — дерьмо. Ещё и свободы слова нет! Ну ему бы это припомнили, если бы он не был американским начальником. А так простят, проглотят с ненавистью ту позорную выволочку, что получили от старшего партнёра», — написал политик.
По его словам, Вэнс — «смелый парень, хотя ещё неопытный вице-президент», который не побоялся озвучить Евросоюзу правду о положении дел. Медведев добавил, что трудно не согласиться с Вэнсом и, более того, Европа давно превратилась в «злобную немощную старуху, которая пытается рядиться в молодую и эффектную красавицу».
Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе выступления на Мюнхенской конференции жёстко раскритиковал европейские страны. По его словам, Америку больше всего беспокоит не угроза Европе со стороны России и Китая, а отступление ЕС от важнейших ценностей, в частности это введение цензуры и упадок демократии. Речь Вэнса – это начало переформатирования отношений внутри западного сообщества на «имперской основе», считает член научного совета при Совбезе РФ Александр Яковенко.
VK / Дмитрий Медведев