В России сочли разгромную речь Вэнса в Мюнхене началом смены отношений на Западе

Выступление вице-президента США Джей-Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности является «выговором» странам Европы. Речь политика — это начало переформатирования отношений внутри западного сообщества на «имперской основе», считает заместитель гендиректора международной медиагруппы «Россия сегодня», член научного совета при Совбезе РФ Александр Яковенко.

«Это также начало переформатирования отношений внутри западного сообщества на откровенно имперской основе с вытекающим отсюда чётким вассалитетом союзников. Это о новой реальности — если угодно, о мире с позиции силы, к чему сами союзники не перестают призывать», — заявил РИА «Новости» Яковенко.

По его наблюдениям, вся конференция в итоге свелась к выяснению внутризападных отношений. Элита не просто слушала речь, а получила «жёсткий и справедливый выговор о демократии», которую необходимо вернуть к стандартам, задаваемым США. Кроме того, Яковлев отметил, что речь Вэнса слушали с напряжением.