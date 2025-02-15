Никто не обязан: В МИД Франции резко ответили на взбучку от Вэнса в Мюнхене

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, отвечая на высказывания вице-президента США Джей Ди Вэнса относительно Европейского Союза, отметил, что никто не имеет права навязывать Европе свою политическую модель.

«Никто не обязан принимать нашу модель, но никто не может нам навязывать свою», — написал Барро у себя в социальных сетях.

Министр выразил мнение, что в Европе свобода слова находится под защитой, и люди, уверенные в своих взглядах, не боятся критики.