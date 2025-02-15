Никто не обязан: В МИД Франции резко ответили на взбучку от Вэнса в Мюнхене
Глава МИД Франции Барро: Никто не может навязывать ЕС свою систему
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, отвечая на высказывания вице-президента США Джей Ди Вэнса относительно Европейского Союза, отметил, что никто не имеет права навязывать Европе свою политическую модель.
«Никто не обязан принимать нашу модель, но никто не может нам навязывать свою», — написал Барро у себя в социальных сетях.
Министр выразил мнение, что в Европе свобода слова находится под защитой, и люди, уверенные в своих взглядах, не боятся критики.
Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции резко высказался в адрес Европейского Союза. Он отметил, что главной заботой Америки является не угроза со стороны России и Китая, а отход ЕС от ключевых ценностей, таких как свобода слова и демократические принципы. По мнению Александра Яковенко, члена научного совета при Совете безопасности РФ, выступление Вэнса знаменует начало нового этапа в отношениях внутри западного сообщества, основанного на «имперских» принципах.
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