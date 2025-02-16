Выборы президента Украины могут пройти 26 октября 2025 года. Такое заявление в интервью изданию «Цензор.нет» сделал бывший глава Незалежной Пётр Порошенко*.

«Запишите: 26 октября этого года», — сказал он.

Политик ссылается сразу на несколько источников этой информации: сотрудников ОП Украины, правоохранительных органов, ЦИК и полиграфического комбината, которые, по его словам, уже высчитывают, какое количество бюллетеней необходимо будет подготовить для выборов. В редакции «Цензор.нет» добавили, что по их сведениям в школы Незалежной поступило распоряжение найти урны для предстоящего голосования.

Сам Порошенко* при этом выступает против выборов президента, объясняя свою позицию тем, что существование страны находится под вопросом. Он утверждает, что Владимир Зеленский собирается провести одновременно президентские, парламентские и местные выборы, устранить оппозицию из политического поля и удержать власть.

Накануне Владимир Зеленский в очередной раз объявил, что на Украине не будет выборов президента, пока действует военное положение. Он утверждает, что такой позиции придерживаются все граждане Незалежной, которые и «говорить» не хотят о выборах до «победы над Россией». К слову, несогласным — видимо они всё же есть — он предложил отказаться от украинского гражданства.