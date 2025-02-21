Риторика не туда: Уолтц поставил разочаровавшего Трампа Зеленского на место

Президент США Дональд Трамп сильно разочарован действиями и риторикой главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил на пресс-конференции в Белом доме советник американского лидера Майк Уолц.

«Трамп сейчас очень, очень разочарован президентом Зеленским <…> тем фактом, что Зеленский не сел за стол переговоров, что он не захотел воспользоваться этой возможностью», — пояснил Уолтц на фоне ранее прозвучавших агрессивных слов Трампа в адрес Зеленского, охарактеризованного диктатором.

По оценке Уолтца, Зеленский выбрал не ту сторону для обсуждений и позволяет себе вызывающие заявления в сторону Трампа в то время. Киев же, по словам советника лидера Белого дома, не ведёт конструктивную работу по сделке, предусматривающей получение Соединёнными Штатами полезных ископаемых с Украины.