Риторика не туда: Уолтц поставил разочаровавшего Трампа Зеленского на место
Советник Уолтц: Трамп очень разочарован действиями и риторикой Зеленского
Президент США Дональд Трамп сильно разочарован действиями и риторикой главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил на пресс-конференции в Белом доме советник американского лидера Майк Уолц.
«Трамп сейчас очень, очень разочарован президентом Зеленским <…> тем фактом, что Зеленский не сел за стол переговоров, что он не захотел воспользоваться этой возможностью», — пояснил Уолтц на фоне ранее прозвучавших агрессивных слов Трампа в адрес Зеленского, охарактеризованного диктатором.
По оценке Уолтца, Зеленский выбрал не ту сторону для обсуждений и позволяет себе вызывающие заявления в сторону Трампа в то время. Киев же, по словам советника лидера Белого дома, не ведёт конструктивную работу по сделке, предусматривающей получение Соединёнными Штатами полезных ископаемых с Украины.
«Если в этом мире есть кто-то, кто может соперничать с Путиным, с Си Цзиньпином, с Ким Чен Ыном, то это Дональд Трамп», — добавил советник.
Ранее Дональд Трамп назвал Зеленского диктатором за нежелание проводить выборы. Заявление главы Белого дома восхитило Дмитрия Медведева. После миллиардер Илон Маск назвал Зеленского убийцей.
kmu.gov.ua