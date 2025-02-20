Не только диктатор, но и убийца: Маск проехался по Зеленскому вслед за Трампом
Маск назвал Зеленского виновным в гибели американского журналиста Лиры
Гибель американского журналиста и блогера Гонсало Лиры в украинской тюрьме — дело рук Владимира Зеленского. О причастности политика к смерти иностранца заявил бизнесмен Илон Маск.
«Зеленский убил американского журналиста!» — возмутился Маск в соцсети X, комментируя чужой пост.
Напомним, Гонсало Лиру задержали в Харькове весной 2023 года за поддержку России и «дискредитацию высшего военно-политического руководства и Украины». А уже в январе 2024-го американец скончался после жутких пыток в застенках СБУ. Перед смертью журналист жаловался на ужасное обращение.
Это не первое оскорбление в адрес Зеленского от новой американской верхушки. Ранее президент США Дональд Трамп назвал политика диктатором за нежелание проводить выборы. Заявление главы Белого дома восхитило Дмитрия Медведева.
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