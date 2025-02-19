Трамп назвал Зеленского диктатором
Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского диктатором, снова отметив его низкие рейтинги и нежелание проводить на Украине президентские выборы.
«Он отказывается проводить выборы, его рейтинги в украинских опросах очень низкие, а единственное, в чём он преуспел — это в том, чтобы «играть» на Байдене, как на скрипке. Диктатор без выборов, Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны», — говорится в сообщении, которое Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что Зеленский имеет низкий уровень доверия среди граждан Украины. Республиканец, говоря о возможных территориальных уступках со стороны Киева, отметил, что экс-комик собирается делать то, что посчитает нужным. Зеленского эти слова задели, и он поспешил опровергнуть, что его рейтинг составляет 4%.
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