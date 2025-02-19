Трамп назвал Зеленского диктатором

«Он отказывается проводить выборы, его рейтинги в украинских опросах очень низкие, а единственное, в чём он преуспел — это в том, чтобы «играть» на Байдене, как на скрипке. Диктатор без выборов, Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны», — говорится в сообщении, которое Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social.