«Низкий рейтинг»: Трамп жёстко высказался о положении Зеленского на Украине

Владимир Зеленский пользуется невысоким уровнем доверия со стороны граждан Украины. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме.

«Нет, до тех пор, пока он там, я так не думаю. Но иногда вам приходится проводить выборы», — пояснил республиканец, отвечая на вопрос об опасности исключения Зеленского из процесса переговоров по Украине.

Американский лидер также прокомментировал перспективу территориальных уступок со стороны Киева. По словам главы США, Зеленский собирается делать то, что посчитает нужным. Однако рейтинг доверия у него «низкий», подчеркнул Трамп.