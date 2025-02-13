«Низкий рейтинг»: Трамп жёстко высказался о положении Зеленского на Украине
Трамп: Зеленский имеет низкий уровень доверия среди граждан Украины
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / ABACA
Владимир Зеленский пользуется невысоким уровнем доверия со стороны граждан Украины. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме.
«Нет, до тех пор, пока он там, я так не думаю. Но иногда вам приходится проводить выборы», — пояснил республиканец, отвечая на вопрос об опасности исключения Зеленского из процесса переговоров по Украине.
Американский лидер также прокомментировал перспективу территориальных уступок со стороны Киева. По словам главы США, Зеленский собирается делать то, что посчитает нужным. Однако рейтинг доверия у него «низкий», подчеркнул Трамп.
А ранее Life.ru писал, что более 70% украинцев доверяют бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному. А главарь киевского режима Владимир Зеленский находится в рейтинге аж на четвёртом месте. Он получил поддержку менее половины опрошенных — 49%.