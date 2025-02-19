Владимир Зеленский опроверг слова президента США Дональда Трампа о падении своего рейтинга до 4%. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Зеленский решил поспорить с республиканцем, приведя результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС). Согласно рейтингу, ему доверяет 57% граждан Незалежной. Зеленский считает, что цифра в 4% якобы является дезинформацией от России. Он обвинил Трампа в том, что американский лидер живёт в «дезинформационном пузыре».

«Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас, то прямо сейчас не получится.», — подчеркнул глава киевского режима.

По информации издания, опрос КМИС, на который сослался Зеленский, был опубликован через пару часов после заявления Трампа. Исследование также показало, что с декабря 2024 года по февраль 2025 года рейтинг доверия к Зеленскому вырос с 52% до 57%, хотя до этого он демонстрировал заметное снижение.