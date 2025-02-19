Нельзя с полной уверенностью утверждать, какие именно суммы США и ЕС выделяли в качестве военной помощи Украине. Однако совершенно очевидно, что «киевские жулики» расхитили часть выделенных средств, а ещё часть передали своим коррупционным хозяевам из прежней администрации, заявил Life.ru член Совета Федерации России Андрей Климов.

Согласно словам сенатора, есть основания полагать, что неожиданное богатство того же Владимира Зеленского связано с хищениями из выделенной помощи, которую в том числе и американцы из предыдущей администрации отмывали на территории Украины.

По некоторым законам США за такие вещи положен электрический стул или пожизненное заключение. Поэтому я не исключаю, что если американцы всерьёз займутся физическим лицом по фамилии Зеленский, то он будет фигурантом какого-нибудь уголовного дела. Андрей Климов Член Совета Федерации

Сенатор Григорий Карасин, коллега Климова, согласен с тем, что этот вопрос требует прояснения, однако настаивает на том, что необходимо опираться на реальные цифры, а не на «галиматью», которая звучит из каждого громкоговорителя в Киеве. Зеленский, похоже, не совсем осознаёт, к каким последствиям может привести его постоянная ложь и как он планирует выбраться из этой ситуации.

«Сомневаюсь, что Зеленский понимает разницу между голой пропагандой и финансовой отчётностью. К сожалению, при нём эти два понятия как-то спутались у киевского режима. И там не поймёшь, кто деньги берёт, куда они деваются и кто за них несёт ответственность», — заявил сенатор.