Зеленский не смог сдержать зависть и пожаловался на близкие отношения Путина и Трампа
Зеленский: Путин и Трамп поддерживают очень близкие отношения
Главарь киевского режима Владимир Зеленский пожаловался, что у президента России Владимира Путина и его американского коллеги очень близкие отношения. Заявление экс-комик сделал в эфире телеканала ARD.
При этом Зеленский не очень верит в хорошие отношения между лидерами РФ и США. Он выразил сомнения по этому поводу.
Тем временем окружение главаря киевского режима утверждает, что успешные переговоры России и США повергли в ярость Зеленского. Экс-комик вышел из себя после неприглашения украинской делегации на встречу.
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