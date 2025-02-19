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19 февраля, 12:03

Зеленский не смог сдержать зависть и пожаловался на близкие отношения Путина и Трампа

Зеленский: Путин и Трамп поддерживают очень близкие отношения

Главарь киевского режима Владимир Зеленский пожаловался, что у президента России Владимира Путина и его американского коллеги очень близкие отношения. Заявление экс-комик сделал в эфире телеканала ARD.

При этом Зеленский не очень верит в хорошие отношения между лидерами РФ и США. Он выразил сомнения по этому поводу.

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Тем временем окружение главаря киевского режима утверждает, что успешные переговоры России и США повергли в ярость Зеленского. Экс-комик вышел из себя после неприглашения украинской делегации на встречу.

Тем временем в США считают возможной встречу с главы Белого дома и лидера РФ уже до конца этого месяца. В Кремле не исключают, что Путин встретится с американским президентом ещё в феврале.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Алена Пенчугина
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