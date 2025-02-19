Главарь киевского режима Владимир Зеленский пожаловался, что у президента России Владимира Путина и его американского коллеги очень близкие отношения. Заявление экс-комик сделал в эфире телеканала ARD.

При этом Зеленский не очень верит в хорошие отношения между лидерами РФ и США. Он выразил сомнения по этому поводу.