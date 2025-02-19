Песков допустил, что переговоры Путина и Трампа могут состояться в феврале
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что переговоры между Владимиром Путиным и его американским коллегой могут пройти до конца февраля, но также возможно, что они состоятся позже.
«Встреча может состояться в конце февраля, а может и не состояться», — отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос репортеров.
К слову, в США считают возможной встречу с Владимиром Путиным уже до конца этого месяца. А накануне в Эр-Рияде прошла встреча делегаций Москвы и Вашингтона. Россию представили глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, а также глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От США в переговорах участвовали руководитель Госдепа Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф.
Shutterstock / FOTODOM / Free Wind 2014