Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
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Регион
19 февраля, 08:58

Песков допустил, что переговоры Путина и Трампа могут состояться в феврале

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что переговоры между Владимиром Путиным и его американским коллегой могут пройти до конца февраля, но также возможно, что они состоятся позже.

«Встреча может состояться в конце февраля, а может и не состояться», — отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос репортеров.

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К слову, в США считают возможной встречу с Владимиром Путиным уже до конца этого месяца. А накануне в Эр-Рияде прошла встреча делегаций Москвы и Вашингтона. Россию представили глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, а также глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От США в переговорах участвовали руководитель Госдепа Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф.

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Shutterstock / FOTODOM / Free Wind 2014

Марина Фещенко
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