Новая реальность: Чем закончились первые переговоры России и США по ситуации на Украине Американо-российские переговоры по урегулированию конфликта на Украине продемонстрировали кратно возросшую весомость Москвы. С чем подошли стороны к началу переговоров в Эр-Рияде и чем они завершились — читайте в материале Life.ru 18 февраля, 15:55 Главы МИД России Сергей Лавров и США Марко Рубио встретились в Эр-Рияде впервые за долгое время. Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Вопросы легитимности и восстановления уровня отношений

Темп, который задал новый президент США, говорит о том, что Белый дом прекрасно понимает, что интересантов срыва переговорного трека множество — начиная от украинского руководства и заканчивая тем же Лондоном, который может по аналогии с Бучей пойти на любую мерзкую провокацию, лишь бы затормозить или вообще прекратить мирный процесс. Но даже намечавшаяся провокация с якобы атакой беспилотника на Чернобыльскую АЭС не дала плодов, слишком высоки ставки.

По сути, план остановки конфликта на Украине, утёкший в американскую прессу, сводится к нескольким пунктам. Во-первых, это режим прекращения огня, во-вторых, организация на Украине новых президентских выборов (а значит, и отмена военного положения), и уже в финале подписание всеобъемлющего соглашения.

Однако после окончания первого раунда переговоров во время пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что этого плана из трёх пунктов он не видел. При этом Лавров указал на целый ряд важных моментов, которые обсуждались на встрече с командой американских переговорщиков.

Глава МИД России Сергей Лавров на переговорах в Эр-Рияде. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Во-первых, будет восстановлено нормальное функционирование дипмиссий. Важный вопрос, так как ещё с конца 2016 года администрация Обамы максимально осложнила работу российского посольства и генконсульств в США, разом выслав из страны десятки российских дипломатов с семьями. Теперь, видимо, ситуацию будут «откатывать» назад и нормализовывать.

При этом Лавров подчеркнул, что для России неприемлемо появление на Украине натовских войск, пусть даже и под другими флагами, например в виде миссии Евросоюза или в национальном качестве. Это, кстати, исключает из переговорного трека все продвигаемые Евросоюзом концепции отправки контингентов на Украину (французского или британского).

Госсекретарь США Марко Рубио позднее сегодня также заявил о нескольких ключевых моментах. Самое важное — встреча была установочной, никто не надеялся и не планировал на ней конфликт закончить одномоментно. Но есть нацеленность на нормализацию отношений. Также Рубио подчеркнул, что часть санкций против России после завершения боёв Запад вынужден будет снять.

Общий лейтмотив старта переговоров видится в самом факте их начала и готовности США наконец-то субстантивно выслушивать опасения и аргументы России. Просто напомним, что ещё в конце 2021 года Россия обозначила те границы допустимого для себя уровня влияния и расширения НАТО. Но тогда нас никто не захотел услышать, от справедливых требований России просто отмахнулись. И тем самым сделали неизбежной защиту наших интересов вооружённым путём.

Теперь США, очевидно, созрели к равному диалогу и исключению из него собственных малополезных сателлитов в ЕС и тем более в Киеве. К слову, в Киев после переговоров отправится спецпредставитель Трампа Уиткофф, который уже постфактум проинформирует Зеленского о принятых решениях.

Уже очевидно, что процесс дипломатии и негласного согласования формулы сначала перемирия, а потом и мира стартовал. На горизонте появляется и возможность встречи Путина с Трампом, которая может также состояться в Саудовской Аравии. Идёт масштабная перебалансировка всей мировой геополитической архитектуры, в которой Россия с оружием в руках доказала, во-первых, жизнеспособность своей экономической и политической системы, а во-вторых, право быть в клубе реальных игроков, принимающих самостоятельные решения.

Фронт трещит, Украина распродана

Постоянные попытки говорить с Россией с позиции силы, которые активно продвигаются европейскими политиками с подачи Украины, на самом деле никак не коррелируют с тем, что происходит на линии боевого соприкосновения. Несмотря на огромные поставки западного вооружения, включая новейшие образцы бронетанковой техники и авиации, несмотря на массированное применение дронов и средств РЭБ, а также дальнобойного ракетного вооружения (типа ATACMS), ВСУ откатываются почти на всех участках фронта.

Взятие Курахова, Селидова, бои за Покровск и Часов Яр, штурм Торецка, окончательная ликвидация Работинского выступа, фактический выход на прямые подступы к Славянско-Краматорской агломерации, прорыв к границам Днепропетровской области — всё это говорит о критическом положении украинской армии. Даже авантюра в Курской области не спасает положение. ВСУ тянут в зону прорыва всё новые и новые резервы, очевидно, выполняя не военную, а имиджево-политическую задачу.

Но даже с учётом непрерывного потока подкреплений ВСУ уже потеряли две трети плацдарма, а техника и снаряжение выбиваются российскими войсками ещё на подступах в Сумской области.

ВС России шаг за шагом обрушивают позиции ВСУ. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Экономика Украины буквально лежит в руинах. Ещё в начале прошлого года украинский премьер Денис Шмыгаль признавал, что страна потеряла 3 миллиона рабочих мест, а порядка 10 миллионов сбежали из страны. Тотальная мобилизация вкупе с террором тэцэкашников также не добавляет оптимизма и не способствует формированию драйверов роста. Намечающаяся распродажа украинских ресурсов, и прежде всего редкоземельных металлов, так и вовсе ставит крест на любых перспективах хоть какого-то независимого от глобального суверена локального национального хозяйства.

Россия же, напротив, выходит на переговорный трек окрепшей и с перестроенной экономикой и военной машиной. Даже западные аналитики и СМИ вынуждены признавать, что стратегия диверсификации поставок, отличные отношения со странами Глобального Юга, а также курс на импортозамещение дали свои плоды. Россию сейчас сложно чем-то удивить или ввести какие-то новые небывалые санкции — всё уже введено, причём по многу раз.

Субъектность России и несубъектность Украины хорошо продемонстрировал формат вояжей главы киевского режима Владимира Зеленского по Ближнему Востоку. Прослышав на полях закрывшейся Мюнхенской конференции по безопасности о старте переговоров в Эр-Рияде, Зеленский срочно вылетел в ОАЭ с непонятными целями — у трапа его встречал какой-то второразрядный министр.

Затем Зеленский и вовсе улетел к Эрдогану как будто бы что-то обсуждать. Понятно, что эти судорожные движения свидетельствуют о том, что пока ещё главу украинского государства не позвали к разговору взрослых и заставили, по сути, обивать пороги и сидеть в приёмной на приставном стуле.

Авторы Илья Ухов