США озвучили единственное условие для отмены санкций против России

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что западные страны должны будут отменить свои антироссийские санкции в случае достижения мирного разрешения конфликта в Украине. Это заявление было сделано после его встреч с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Эр-Рияде.

«Все эти меры являются результатом текущего конфликта. Санкции были введены именно из-за него. Для урегулирования любого конфликта необходимо, чтобы все стороны пошли на определенные уступки», — сказал глава Госдепа.