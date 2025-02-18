США озвучили единственное условие для отмены санкций против России
Рубио: Западу придётся отменить санкции против России в случае урегулирования
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Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что западные страны должны будут отменить свои антироссийские санкции в случае достижения мирного разрешения конфликта в Украине. Это заявление было сделано после его встреч с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Эр-Рияде.
«Все эти меры являются результатом текущего конфликта. Санкции были введены именно из-за него. Для урегулирования любого конфликта необходимо, чтобы все стороны пошли на определенные уступки», — сказал глава Госдепа.
Кроме того, он отметил, что другие государства, в том числе страны Евросоюза, также должны будут участвовать в переговорах, поскольку у них имеются собственные санкции против России.
Сегодня, 18 февраля, в Эр-Рияде состоялась первая за долгие годы встреча делегаций России и США. Российскую сторону представили министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Со стороны США в переговорах участвуют министр иностранных дел Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и специальный представитель Стив Уиткофф.