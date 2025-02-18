В СМИ просочились первые детали мирного плана, который обсуждали сегодня Россия и США

Россия и США обсуждают трёхступенчатый мирный план по урегулированию на Украине, включающий прекращение огня, проведение выборов, а затем подписание окончательного соглашения. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По данным журналистов издания, Москва и Вашингтон рассматривают проведение выборов на Украине как одно из ключевых условий для успешного процесса урегулирования.