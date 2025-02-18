В СМИ просочились первые детали мирного плана, который обсуждали сегодня Россия и США
Fox News: РФ и США предлагают трёхступенчатый план урегулирования на Украине
Россия и США обсуждают трёхступенчатый мирный план по урегулированию на Украине, включающий прекращение огня, проведение выборов, а затем подписание окончательного соглашения. Об этом сообщает телеканал Fox News.
По данным журналистов издания, Москва и Вашингтон рассматривают проведение выборов на Украине как одно из ключевых условий для успешного процесса урегулирования.
Сегодня, 18 февраля, в Эр-Рияде состоялась первая за долгие годы встреча делегаций России и США. Российскую сторону представили министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Со стороны США в переговорах участвуют министр иностранных дел Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и специальный представитель Стив Уиткофф.
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Telegram / МИД России