«Не решать, а выслушать»: Раскрыто истинное значение синих галстуков на переговорах России и США

Если у человека синий галстук, значит, он готов к переговорной позиции. Если у вас красный галстук, то вы внимание на себя оттягиваете. А когда решение не принято, то цвет, естественно, нейтральный — как синий. Это цвет воды, цвет неба — цвет стихий, которые могут меняться в зависимости от положения дел при переговорном процессе. Я бы не смотрел на цветовую гамму с точки зрения яркости или насыщенности. Я бы указал на то, чем старше человек и выше его должность, тем более выдержанным будет цвет галстука. Но то, что они убрали цвет агрессии, цвет решительности, цвет принятого решения, говорит о том, что стороны открыты к диалогу.