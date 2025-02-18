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18 февраля, 10:55

«Не решать, а выслушать»: Раскрыто истинное значение синих галстуков на переговорах России и США

Эксперт Кобелюк: Галстуки делегаций РФ и США говорят о готовности к диалогу

Переговоры делегаций РФ и США в Эр-Рияде. Фото © Telegram / Мария Захарова

Переговоры делегаций РФ и США в Эр-Рияде. Фото © Telegram / Мария Захарова

Все участники переговоров в Эр-Рияде — и с российской стороны, и с американской — выбрали для важной встречи галстуки в синих оттенках. Как рассказал Life.ru эксперт по публичным выступлениям и переговорам Алексей Кобелюк, это можно трактовать как готовность к диалогу.

Если у человека синий галстук, значит, он готов к переговорной позиции. Если у вас красный галстук, то вы внимание на себя оттягиваете. А когда решение не принято, то цвет, естественно, нейтральный — как синий. Это цвет воды, цвет неба — цвет стихий, которые могут меняться в зависимости от положения дел при переговорном процессе. Я бы не смотрел на цветовую гамму с точки зрения яркости или насыщенности. Я бы указал на то, чем старше человек и выше его должность, тем более выдержанным будет цвет галстука. Но то, что они убрали цвет агрессии, цвет решительности, цвет принятого решения, говорит о том, что стороны открыты к диалогу.

Алексей Кобелюк

Эксперт по публичным выступлениям и переговорам

По словам эксперта, цвет галстуков не случайный: это дресс-код, который демонстрирует готовность слушать вторую сторону, договариваться, прислушиваться к позиции оппонента, но при этом отстаивать свою. Его можно назвать переговорным цветом. Если галстук полосатый (как у Майкла Уолтца, например), это значит, что человек настаивает на своей позиции, но готов идти на уступки. Кобелюк напомнил, что на встречах президентов РФ и США в 2018 году Дональд Трамп был в красном галстуке, а Владимир Путин — в синем. Это показывает, какая сторона была больше настроена на диалог.

Эксперт делает вывод, что стороны приехали в Саудовскую Аравию не предъявлять готовые решения, а выслушивать друг друга.

«Нужно читать между строк»: Астролог объяснил, почему 18 февраля идеально подходит для переговоров РФ и США
«Нужно читать между строк»: Астролог объяснил, почему 18 февраля идеально подходит для переговоров РФ и США

Напомним, сегодня, 18 февраля, в Эр-Рияде проходит встреча российской и американской делегаций. РФ представляют глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, а также глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От США в переговорах участвуют госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. Стороны намерены обсудить восстановление двусторонних отношений, организацию переговоров президентов, а также урегулирование на Украине.

Ольга Годуненко
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