«Нужно читать между строк»: Астролог объяснил, почему 18 февраля идеально подходит для переговоров РФ и США
Астролог Зак: Сегодняшние переговоры будут восприняты как направленные к миру
Меркурий — планета переговоров. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
18 февраля идеально подходит для переговоров РФ и США, которые идут сейчас в Саудовской Аравии, поскольку это день больших возможностей и достижений. Об этом в беседе с Life.ru заявил астролог Борис Зак.
Сегодня идут 20-е лунные сутки — день больших возможностей и достижений. И так как Луна убывает, сегодняшние достижения будут нести долгосрочный характер. Луна сегодня находится в Скорпионе, что повышает нашу интуицию и психологическое восприятие собеседника. Сегодня мы склонны глубже видеть суть происходящего и лучше читаем «между строк».
Однако для успешных переговоров должна быть создана спокойная, умиротворяющая атмосфера, где никто ни над кем не довлеет, поскольку положение Меркурия в Рыбах повышает эмоциональную восприимчивость. Кстати, Меркурий — планета переговоров, и его соединение с Селеной указывает на то, что произнесённые сегодня слова будут восприняты как мудрые речи, речи, направленные на урегулирование конфликта. То есть угроз и агрессии в словах сегодня ожидать не стоит, считает Зак.
Положение остальных же планет на небосклоне в целом благоприятно для большинства дел, говорит астролог.
«Но важно помнить, что Нептун, Сатурн и Меркурий уже находятся в таинственном знаке Рыб, а Солнце уже стоит на пороге входа в Рыбы. Это значит, что во всех деловых вопросах сегодня нужно искать скрытый подтекст и тайны. Очень много важного будет сказано завуалированно или в виде еле различимых намёков. Так что сегодня всё читаем «между строк», — заключил собеседник Life.ru.
Напомним, сегодня, 18 февраля, в Эр-Рияде проходит встреча российской и американской делегаций. РФ представляют глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, а также глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От США в переговорах участвуют госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. Стороны намерены обсудить восстановление двусторонних отношений, организацию переговоров президентов, а также урегулирование на Украине.