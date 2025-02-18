«Нужно читать между строк»: Астролог объяснил, почему 18 февраля идеально подходит для переговоров РФ и США

18 февраля идеально подходит для переговоров РФ и США, которые идут сейчас в Саудовской Аравии, поскольку это день больших возможностей и достижений. Об этом в беседе с Life.ru заявил астролог Борис Зак.

Сегодня идут 20-е лунные сутки — день больших возможностей и достижений. И так как Луна убывает, сегодняшние достижения будут нести долгосрочный характер. Луна сегодня находится в Скорпионе, что повышает нашу интуицию и психологическое восприятие собеседника. Сегодня мы склонны глубже видеть суть происходящего и лучше читаем «между строк». Борис Зак Астролог

Однако для успешных переговоров должна быть создана спокойная, умиротворяющая атмосфера, где никто ни над кем не довлеет, поскольку положение Меркурия в Рыбах повышает эмоциональную восприимчивость. Кстати, Меркурий — планета переговоров, и его соединение с Селеной указывает на то, что произнесённые сегодня слова будут восприняты как мудрые речи, речи, направленные на урегулирование конфликта. То есть угроз и агрессии в словах сегодня ожидать не стоит, считает Зак.

Положение остальных же планет на небосклоне в целом благоприятно для большинства дел, говорит астролог.