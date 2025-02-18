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18 февраля, 12:24

Ушаков прокомментировал новость Bloomberg о встрече Путина и Трампа на следующей неделе

Ушаков считает маловероятной встречу Путина и Трампа на следующей неделе

Встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа вряд ли состоится уже на следующей неделе. Об этом после переговоров в Эр-Рияде с американской делегацией заявил помощник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков.

«Нужна плотная работа делегаций двух стран. Мы к этому готовы, но ещё трудно говорить о конкретной дате встречи двух лидеров», — сказал Ушаков в эфире Первого канала.

Комментируя публикацию агентства Bloomberg о том, что встреча может состояться уже на следующей неделе, помощник президента отметил, что «вряд ли».

Напомним, ранее Bloomberg заявило, что встреча лидеров РФ и США может состояться уже на следующей неделе. СМИ также считает, что положение ближневосточных государств усилится, если США и Россия согласуют дату саммита в Саудовской Аравии.

Напомним, сегодня, 18 февраля, в Эр-Рияде прошла встреча делегаций РФ и США. Россию представили глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, а также глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От США в переговорах участвуют руководитель Госдепа Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф

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ТАСС / Михаил Метцель

Никита Никонов
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