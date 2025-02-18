СМИ узнали, когда может состояться встреча Путина и Трампа после сегодняшних переговоров в Эр-Рияде
Bloomberg: Встреча лидеров РФ и США может состояться уже на следующей неделе
Делегации России и США сегодня могут согласовать проведение саммита лидеров в Саудовской Аравии и назначить его уже на следующую неделю. Об этом узнало агентство Bloomberg.
СМИ также считает, что положение ближневосточных государств усилится, если США и Россия согласуют дату саммита в Саудовской Аравии.
Напомним, сегодня, 18 февраля, в Эр-Рияде проходит встреча российской и американской делегаций. РФ представляют глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, а также глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От США в переговорах участвуют госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. Стороны намерены обсудить восстановление двусторонних отношений, организацию встречи президентов, а также урегулирование на Украине. Сейчас делегации завершили первую часть переговоров и перешли к рабочему ланчу.
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