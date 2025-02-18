Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
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Регион
18 февраля, 11:13
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Утренняя часть переговоров России и США завершилась, участники перешли к рабочему ланчу

Захарова: Утренняя сессия переговоров в Эр-Рияде завершилась

Сергей Лавров и Юрий Ушаков на переговорах с делегацией США в Эр-Рияде. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Сергей Лавров и Юрий Ушаков на переговорах с делегацией США в Эр-Рияде. Обложка © Telegram / Мария Захарова

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде завершилась первая сессия переговоров делегаций России и США. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Закончилась вот первая утренняя сессия, стороны приступили к рабочему ланчу», — сообщила Захарова на брифинге.

После ланча участники вернутся за стол переговоров на завершающую сессию, а затем Сергей Лавров пообщается с прессой.

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Напомним, 18 февраля в Эр-Рияде около 10:30 мск стартовали первые за несколько лет очные переговоры между высокопоставленными российскими и американскими чиновниками. Россию представляют министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, а также глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От Соединённых Штатов в переговорах участвуют госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель главы Белого дома Стив Уиткофф. Стороны намерены обсудить восстановление двусторонних отношений, организацию переговоров президентов, а также урегулирование ситуации на Украине.

Никита Никонов
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