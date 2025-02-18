Утренняя часть переговоров России и США завершилась, участники перешли к рабочему ланчу

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде завершилась первая сессия переговоров делегаций России и США. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Закончилась вот первая утренняя сессия, стороны приступили к рабочему ланчу», — сообщила Захарова на брифинге.