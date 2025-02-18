Утренняя часть переговоров России и США завершилась, участники перешли к рабочему ланчу
Захарова: Утренняя сессия переговоров в Эр-Рияде завершилась
Сергей Лавров и Юрий Ушаков на переговорах с делегацией США в Эр-Рияде. Обложка © Telegram / Мария Захарова
В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде завершилась первая сессия переговоров делегаций России и США. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Закончилась вот первая утренняя сессия, стороны приступили к рабочему ланчу», — сообщила Захарова на брифинге.
После ланча участники вернутся за стол переговоров на завершающую сессию, а затем Сергей Лавров пообщается с прессой.
Напомним, 18 февраля в Эр-Рияде около 10:30 мск стартовали первые за несколько лет очные переговоры между высокопоставленными российскими и американскими чиновниками. Россию представляют министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, а также глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От Соединённых Штатов в переговорах участвуют госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель главы Белого дома Стив Уиткофф. Стороны намерены обсудить восстановление двусторонних отношений, организацию переговоров президентов, а также урегулирование ситуации на Украине.