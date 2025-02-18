Слуцкий: Мастодонты Лавров и Ушаков сдвинут проблемы в отношениях с США с мёртвой точки

Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и помощнику президента по внешнеполитическим вопросам Юрию Ушакову ещё не раз предстоит слетать в Саудовскую Аравию. По мнению депутата, слишком много дров было наломано в отношениях с США и слишком многое упущено за последние годы.