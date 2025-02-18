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18 февраля, 11:04

Слуцкий: Мастодонты Лавров и Ушаков сдвинут проблемы в отношениях с США с мёртвой точки

Слуцкий: Одного раунда переговоров с США не хватит для решения всех проблем

Сергей Лавров и Юрий Ушаков на переговорах в Эр-Рияде с американской делегацией. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Сергей Лавров и Юрий Ушаков на переговорах в Эр-Рияде с американской делегацией. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и помощнику президента по внешнеполитическим вопросам Юрию Ушакову ещё не раз предстоит слетать в Саудовскую Аравию. По мнению депутата, слишком много дров было наломано в отношениях с США и слишком многое упущено за последние годы.

Леонид Слуцкий о переговорах РФ и США в Эр-Рияде. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Такие мастодонты внешней политики, как Сергей Лавров и Юрий Ушаков, сдвинут с мёртвой точки все застаревшие проблемы и создадут конструкцию, которая будет работать на годы вперёд», — приводит слова Слуцкого журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев в своём авторском телеграм-канале.

Депутат добавил, что Сергей Лавров уже завтра придёт с отчётом о переговорах РФ и США в Государственную думу.

В Кремле прокомментировали переговоры с США в Эр-Рияде
В Кремле прокомментировали переговоры с США в Эр-Рияде

Напомним, что 18 февраля начались переговоры России и Штатов в столице Саудовской Аравии. После двух с половиной часов беседы стороны сделали 15-минутную паузу, после чего возобновили диалог. Известно, что Сергей Лавров пообщается с прессой по окончании встречи.

Алена Пенчугина
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