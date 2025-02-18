Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
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Регион
18 февраля, 10:41
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Делегации РФ и США возобновили беседу после небольшой паузы

Переговоры в Эр-Рияде. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Переговоры в Эр-Рияде. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Делегации РФ и США возобновили беседу в Эр-Рияде после 15-минутного перерыва. Об этом докладывает ТАСС.

До этого сообщалось, что дипломаты отходили на небольшой перерыв после двух с половиной часов переговоров.

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Напомним, 18 февраля в Эр-Рияде организовали встречу российской и американской делегаций. Со стороны РФ участие в ней принимают глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, а также глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От США в переговорах выступают госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель президента Стив Уиткофф. Переговорщики намерены обсудить восстановление двусторонних отношений, организацию диалога лидеров, а также урегулирование на Украине. Все новости по теме читайте на Life.ru.

Николай Рюмин
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