Делегации РФ и США возобновили беседу после небольшой паузы
Переговоры в Эр-Рияде. Обложка © Telegram / Мария Захарова
Делегации РФ и США возобновили беседу в Эр-Рияде после 15-минутного перерыва. Об этом докладывает ТАСС.
До этого сообщалось, что дипломаты отходили на небольшой перерыв после двух с половиной часов переговоров.
Напомним, 18 февраля в Эр-Рияде организовали встречу российской и американской делегаций. Со стороны РФ участие в ней принимают глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, а также глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От США в переговорах выступают госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель президента Стив Уиткофф. Переговорщики намерены обсудить восстановление двусторонних отношений, организацию диалога лидеров, а также урегулирование на Украине. Все новости по теме читайте на Life.ru.