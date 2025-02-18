«Понимания нет»: В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Трампом

На данный момент нет ясности относительно возможной встречи президента России Владимира Путина и президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Однако такая возможность может возникнуть в результате сегодняшних переговоров делегаций обеих стран в Эр-Рияде.Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Понимания такого нет, возможно появятся какие-то прикидки по итогам, результатам сегодняшних переговоров, но мы с вами об этом узнаем позже, по завершении этого диалога», — сказал представитель Кремля.