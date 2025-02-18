«Понимания нет»: В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Трампом
Песков: Понимания по поводу возможной встречи Путина и Трампа пока нет
Дональд Трамп и Владимир Путин. Обложка © flickr / Trump White House Archived / Life.ru
На данный момент нет ясности относительно возможной встречи президента России Владимира Путина и президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Однако такая возможность может возникнуть в результате сегодняшних переговоров делегаций обеих стран в Эр-Рияде.Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Понимания такого нет, возможно появятся какие-то прикидки по итогам, результатам сегодняшних переговоров, но мы с вами об этом узнаем позже, по завершении этого диалога», — сказал представитель Кремля.
Напомним, ранее Трамп анонсировал «скорую» встречу с Путиным в Саудовской Аравии. По словам республиканца, глава РФ нацелен на мирные решения и хочет «поскорее покончить» с конфликтом на Украине. А в данную минуту в Эр-Рияде проходят переговоры между американской и российской делегациями. Российскую делегацию возглавляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков. В состав делегации США вошли госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф.