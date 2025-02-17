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17 февраля, 13:25

«Огромные возможности»: Дугин оценил перспективы переговоров Путина и Трампа

Дугин: В планы Трампа не входит продолжение войны с РФ на Украине

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

В планы президента США Дональда Трампа не входят продолжение войны с Россией на территории Украины и «ядерный апокалипсис». Такое мнение выразил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.

«Именно радикальная новизна идеологической позиции современных Соединённых Штатов открывает для нашего диалога огромные возможности… Эта идеология удивительно совпадает с нашей, поэтому создались для встречи [президента РФ Владимира] Путина и Трампа совершенно новые мировоззренческие условия», — подчеркнул философ в эфире радио Sputnik.

Дугин дополнил, что республиканец полностью изменил базовые установки идеологии, доминировавшей в Коллективном Западе последние десять лет. По его словам, «всё взято с прямо противоположным знаком». Политолог уточнил, что ранее контакты Москвы и Вашингтона представлялись невозможными, так как администрация бывшего американского лидера Джо Байдена радикально не принимала всё, во что верят россияне.

По словам специалиста, продолжение украинского конфликта и «ядерный апокалипсис» входили лишь в план экс-хозяина Белого дома. Дугин отметил, что ещё месяц назад РФ видела в США «абсолютного врага, и идеологического, и геополитического». А в настоящее время появились уникальные предпосылки, чтобы диалог между странами начался, пояснил эксперт.

«Думаю, что тот итог, на котором сейчас находятся российско-американские отношения при новой администрации Трампа, — это нечто беспрецедентное, чего не было много десятков лет. Поскольку сейчас в США пришла к власти совершенно иная идеологическая группа», — подытожил Дугин.

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Напомним, что 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоятся переговоры делегаций РФ и США по конфликту на Украине. Однако Владимир Зеленский пока в них принимать участие не будет. Кроме того, Трамп также анонсировал «скорую» встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. По словам республиканца, глава РФ нацелен на мирные решения и хочет «поскорее покончить» с конфликтом на Украине.

Дарья Нарыкова
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