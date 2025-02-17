«Огромные возможности»: Дугин оценил перспективы переговоров Путина и Трампа

В планы президента США Дональда Трампа не входят продолжение войны с Россией на территории Украины и «ядерный апокалипсис». Такое мнение выразил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.

«Именно радикальная новизна идеологической позиции современных Соединённых Штатов открывает для нашего диалога огромные возможности… Эта идеология удивительно совпадает с нашей, поэтому создались для встречи [президента РФ Владимира] Путина и Трампа совершенно новые мировоззренческие условия», — подчеркнул философ в эфире радио Sputnik.

Дугин дополнил, что республиканец полностью изменил базовые установки идеологии, доминировавшей в Коллективном Западе последние десять лет. По его словам, «всё взято с прямо противоположным знаком». Политолог уточнил, что ранее контакты Москвы и Вашингтона представлялись невозможными, так как администрация бывшего американского лидера Джо Байдена радикально не принимала всё, во что верят россияне.

По словам специалиста, продолжение украинского конфликта и «ядерный апокалипсис» входили лишь в план экс-хозяина Белого дома. Дугин отметил, что ещё месяц назад РФ видела в США «абсолютного врага, и идеологического, и геополитического». А в настоящее время появились уникальные предпосылки, чтобы диалог между странами начался, пояснил эксперт.