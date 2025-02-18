В переговорах РФ и США в Эр-Рияде объявлен небольшой перерыв
Сергей Лавров и Юрий Ушаков перед переговорами с США в Эр-Рияде. Фото © Telegram/Мария Захарова
В переговорах РФ и США в Эр-Рияде объявлен небольшой перерыв. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Буквально в данные минуты объявлен небольшой перерыв, стороны потом приступят к продолжению переговорного процесса», — сказала она в ходе брифинга.
Также стало известно, что глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров пообщается с прессой.
Напомним, сегодня, 18 февраля, в Эр-Рияде проходит встреча российской и американской делегаций. РФ представляют глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, а также глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От США в переговорах участвуют госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. Стороны намерены обсудить восстановление двусторонних отношений, организацию переговоров президентов, а также урегулирование на Украине. Все новости по теме читайте на Life.ru.