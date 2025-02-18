В переговорах РФ и США в Эр-Рияде объявлен небольшой перерыв. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Буквально в данные минуты объявлен небольшой перерыв, стороны потом приступят к продолжению переговорного процесса», — сказала она в ходе брифинга.