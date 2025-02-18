Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 февраля, 10:15
3088

В переговорах РФ и США в Эр-Рияде объявлен небольшой перерыв

Сергей Лавров и Юрий Ушаков перед переговорами с США в Эр-Рияде. Фото © Telegram/Мария Захарова

Сергей Лавров и Юрий Ушаков перед переговорами с США в Эр-Рияде. Фото © Telegram/Мария Захарова

В переговорах РФ и США в Эр-Рияде объявлен небольшой перерыв. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Буквально в данные минуты объявлен небольшой перерыв, стороны потом приступят к продолжению переговорного процесса», — сказала она в ходе брифинга.

Также стало известно, что глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров пообщается с прессой.

«Нужно читать между строк»: Астролог объяснил, почему 18 февраля идеально подходит для переговоров РФ и США
«Нужно читать между строк»: Астролог объяснил, почему 18 февраля идеально подходит для переговоров РФ и США

Напомним, сегодня, 18 февраля, в Эр-Рияде проходит встреча российской и американской делегаций. РФ представляют глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, а также глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От США в переговорах участвуют госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. Стороны намерены обсудить восстановление двусторонних отношений, организацию переговоров президентов, а также урегулирование на Украине. Все новости по теме читайте на Life.ru.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
  • Мария Захарова
  • Сергей Лавров
  • МИД РФ
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar