В Кремле прокомментировали переговоры с США в Эр-Рияде
Песков счёл, что ещё слишком рано давать оценки переговорам РФ и США в Эр-Рияде
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что хотя переговоры России и США в Эр-Рияде начались, пока рано давать оценки. По его словам, для первых итогов и докладов ещё не пришло время.
«Переговоры только начались... Как можно оценивать то, что только началось? Какие первые итоги, какие доклады? Идут переговоры», — ответил представитель Кремля журналистам.
Напомним, что переговоры начались сегодня и проходят в одном из дворцов королевской семьи Саудовской Аравии — Дирия в комплексе Альбасатин. Делегацию России возглавляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков. Со стороны США присутствуют госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. Главные темы обсуждения — отношения между Россией и США, подготовка ко встрече президента РФ Владимира Путина и лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа, а также украинский конфликт.
Life.ru