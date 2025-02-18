Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 февраля, 09:27

В Кремле прокомментировали переговоры с США в Эр-Рияде

Песков счёл, что ещё слишком рано давать оценки переговорам РФ и США в Эр-Рияде

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что хотя переговоры России и США в Эр-Рияде начались, пока рано давать оценки. По его словам, для первых итогов и докладов ещё не пришло время.

«Переговоры только начались... Как можно оценивать то, что только началось? Какие первые итоги, какие доклады? Идут переговоры», — ответил представитель Кремля журналистам.

Глава РФПИ поделился ожиданиями от переговоров в Эр-Рияде
Глава РФПИ поделился ожиданиями от переговоров в Эр-Рияде

Напомним, что переговоры начались сегодня и проходят в одном из дворцов королевской семьи Саудовской Аравии — Дирия в комплексе Альбасатин. Делегацию России возглавляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков. Со стороны США присутствуют госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. Главные темы обсуждения — отношения между Россией и США, подготовка ко встрече президента РФ Владимира Путина и лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа, а также украинский конфликт.

Обложка ©

Life.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
  • США
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar