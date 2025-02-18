Глава РФПИ поделился ожиданиями от переговоров в Эр-Рияде
Глава РФПИ Дмитриев: Прогресс в переговорах РФ и США ожидаем в ближайшие месяцы
Прогресс в экономических переговорах между Россией и США может быть достигнут в ближайшие 2-3 месяца. Такие сроки озвучил журналистам руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, который участвует в этих переговорах в Эр-Рияде.
Он уточнил, что конкретные детали стороны пока раскрыть не могут, однако заверил, что ведётся важная работа в этом направлении.
«У нас есть ряд предложений, которые сейчас находятся на рассмотрении у наших коллег. Я уверен, что прогресс возможен в ближайшей перспективе, а не в далеком будущем, возможно, уже через 2-3 месяца», — добавил Дмитриев.
Ранее в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде стартовали переговоры делегаций России и США. Российскую делегацию возглавляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков. В состав делегации США вошли госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф.
ТАСС / Сергей Карпухин