Глава РФПИ поделился ожиданиями от переговоров в Эр-Рияде

Прогресс в экономических переговорах между Россией и США может быть достигнут в ближайшие 2-3 месяца. Такие сроки озвучил журналистам руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, который участвует в этих переговорах в Эр-Рияде.

Он уточнил, что конкретные детали стороны пока раскрыть не могут, однако заверил, что ведётся важная работа в этом направлении.